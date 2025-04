Correção: Trump diz que tarifa para o Brasil será de 10%

A nota enviada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. A medida tarifária de Trump começa a valer no sábado, dia 5 de abril, e não amanhã, dia 3. A tarifa que valerá a partir de amanhã é a de 25% sobre automóveis. Segue o texto abaixo corrigido:

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 2, que irá impor uma tarifa de 10% para as importações brasileiras, a alíquota mínima sobre as importações proposta pelo chefe do executivo americano. A medida começará a valer a partir da zero hora (de Washington) de sábado, 5.

Na ocasião, Trump mostrou uma espécie de tabela com todos os países que estão na mira das tarifas americanas. Entre as taxações, o presidente anunciou uma tarifa de 34% para as importações da China, de 20% para as importações da União Europeia, de 46% contra o Vietnã e de 49% para o Camboja.

Trump ainda anunciou taxação de 25% em todos os carros produzidos fora dos Estados Unidos.