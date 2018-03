Correção: Suspensão de embarques de frango da BRF à UE terá efeito limitado

A matéria enviada anteriormente continha uma incorreção. A nota é da Secretaria de Agricultura de Santa Catarina, e não do Paraná, como constava. Segue texto corrigido.

São Paulo, 19 – A Secretaria de Agricultura de Santa Catarina disse, em nota, que o efeito da suspensão temporária dos embarques de carne de frango da BRF para a União Europeia (UE) sobre o mercado deve ser limitado. “O impacto deve ser pequeno já que a União Europeia representa 10% das exportações de carne de frango do País e as exportações seguem normalmente para outros mercados importantes. Além disso, esperamos reverter essa situação o mais rápido possível”, disse o secretário Airton Spies.

Ainda conforme a nota, o governo de Santa Catarina apoia o esforço do ministério da Agricultura em fiscalizar e sanear os problemas encontrados no setor com o objetivo de preservar a imagem do produto brasileiro no mercado global.

Santa Catarina é o segundo maior produtor de aves do Brasil, com 2,1 milhões de toneladas produzidas em 2017. Hoje, o Estado exporta 46,2% de sua produção, que chega a 120 países.