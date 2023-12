Correção: Semifinais da Copa da Liga Inglesa terão Liverpool x Fulham e Chelsea x Middlesbrough

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/12/2023 - 20:28 Para compartilhar:

A nota enviada anteriormente contém um erro no primeiro parágrafo. A organização é da Copa da Liga Inglesa e não da Liga dos Campeões. Segue a versão corrigida:

A organização da Copa da Liga Inglesa agiu rápido e pouco tempo depois da classificação do Liverpool às semifinais, sorteou os confrontos que definirão os finalistas. O time de Jürgen Klopp terá o Fulham pela frente, enquanto o Chelsea vai encarar o único classificado que não está na elite inglesa: o Middlesbrough.

Diferentemente das etapas anteriores, com somente um jogo para definir quem avançava, a competição agora será em jogos de ida e volta, com os times podendo atuar diante de suas torcidas, o que garante equilíbrio na disputa.

As datas e os mandos dos confrontos também foram anunciadas e o Liverpool decidirá fora de casa, em duelos no mês e janeiro. No dia 8, recebe o Fulham em Anfield. E define a classificação no dia 22, no Craven Cottage.

No começo de dezembro, pelo Campeonato Inglês, Liverpool e Fulham se enfrentaram em um grande duelo, vencido pelo time de Klopp por 4 a 3, em Anfield, com muitas alternâncias no placar. Após fazer 1 a 0 e 2 a 1, os mandantes levaram a virada para 3 a 2, mas buscaram a vitória com dois gols no fim.

O Chelsea definirá em sua casa contra o Middlesbrough. No dia 8 de janeiro joga no Riverside Stadium, e dia 22, no Stanford Bridge, faz a partida decisiva pela vaga à final. De certo é que um novo campeão sairá, já que os finalistas do ano passado, o vencedor Manchester United e o vice Newcastle foram eliminados.

