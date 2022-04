Correção: São Bento ganha nos pênaltis e vai à final da Série A2 com a Portuguesa

A nota enviada anteriormente contém um erro no título. O time que avançou à final é o São Bento, e não o Oeste. Segue a versão corrigida:

O São Bento, um dos clubes mais tradicionais do interior de São Paulo, vai ser o adversário da Portuguesa na final da Série A2 do Campeonato Paulista. O time de Sorocaba confirmou sua presença na final e garantiu à sua volta à elite estadual de forma emocionante. Empatou com o Oeste por 1 a 1, com um gol aos 51 minutos do segundo tempo. E depois ganhou a disputa de pênaltis por 3 a 2.

Este jogo foi disputado neste sábado à noite na Arena Barueri. O primeiro jogo, em Sorocaba, já tinha terminado empatado por 2 a 2. Então quem vencesse ficaria coma vaga de acesso. A Portuguesa, à tarde no Canindé, empatou com o Rio Claro por 1 a 1 e fechou as semifinais com uma vitória (1 a 0) e um empate.

As partidas finais estão previstas para a próxima quarta-feira e domingo (dia 17), mas ainda serão confirmadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Como tem melhor campanha, a Portuguesa vai ter a vantagem de mandar o segundo jogo em casa, dentro do Canindé.

A Portuguesa estava na Série A2 desde 2016, portanto, há sete anos. O São Bento volta à elite após um ano, porque foi rebaixado em 2021. Este é o quinto acesso da A2 para a Série A1 em sua história.

No jogo, o Oeste começou melhor e abriu o placar com Léo Ceará, aos sete minutos. No segundo tempo, o Oeste tentou administrar o placar, mas sofreu o gol já nos acréscimos com Serginho, de cabeça. O empate no final pesou no moral dos jogadores do Oeste, que perdeu os dois primeiros pênaltis com Raphael Luz e Léo Ceará, ambas defendidas por Zé Carlos.

O São Bento converteu com Lucas Lima e Serginho. Popó e Diego Jussani marcaram as duas seguintes para o Oeste, enquanto do lado do São Bento, Victor Bolt fez, mas Foguinho perdeu. Na quinta e última cobrança do Oeste, Bruno Miguel perdeu em nova defesa de Zé Carlos o São Bento garantiu o acesso.

Saiba mais