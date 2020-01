Correção: Real Madrid sofre, mas bate o Valladolid e abre vantagem no Espanhol

A nova enviada anteriormente contém um erro no primeiro parágrafo. A partida foi disputada em Valladolid, e não em Madri. Segue a versão corrigida:

O Real Madrid foi o grande vencedor da 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Jogando fora de casa, a equipe da capital bateu o Valladolid por 1 a 0 e abriu três pontos de vantagem para o Barcelona na ponta da tabela. O autor do gol da vitória madrilenha foi o zagueiro espanhol Nacho Fernández, que garantiu o triunfo mandante somente na parte final do segundo tempo.

Com o resultado, o Real Madrid fica na liderança do torneio nacional com 46 pontos, contra 43 do rival Barcelona, que perdeu para o Valencia por 2 a 0 neste sábado, fora de casa. Já o Valladolid, que tem o ex-atacante brasileiro Ronaldo como dono, estaciona nos 22 pontos e fica na 16ª posição da tabela, a dois postos e cinco pontos da zona de rebaixamento, inaugurada pelo 18º Celta de Vigo.

Apesar do grande lucro obtido pelo Real Madrid na partida deste domingo, os comandados do técnico francês Zinedine Zidane tiveram que suar, já que os visitantes endureceram o jogo. Depois de um primeiro tempo sem gols, o placar só foi alterado na segunda metade da etapa complementar, aos 33. Foi quando Nacho recebeu assistência do meia alemão Toni Kroos para garantir o triunfo no Santiago Bernabéu.

O atacante Rodrygo e o volante Casemiro representaram o Brasil no time titular do Real Madrid. O meio-campista até chegou a fazer um gol de cabeça na etapa inaugural, mas o tento foi anulado por impedimento.

De todo modo, a equipe da capital conseguiu o terceiro triunfo consecutivo e chega embalada para o compromisso do próximo fim de semana, quando os merengues terão pela frente o rival Atlético de Madrid, no sábado, em casa, às 11h.

Em outro jogo da 21ª rodada neste domingo, o Getafe (4º) recebeu o Betis (12º) e venceu por 1 a 0 com gol de pênalti de Angel Rodriguez no fim da partida. O centroavante brasileiro Deyverson, ex-Palmeiras, entrou no segundo tempo.

Na sexta posição da tabela, a Real Sociedad recebeu o Mallorca (17º) e venceu por 3 a 0, com gols de Alexander Isak, Fran Gamez (contra) e Portu. Já o 15º Eibar visitou o Celta e ficou no empate sem gols.