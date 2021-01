Correção: Punida por fraude em antidoping, campeã olímpica nega teste positivo

A matéria enviada anteriormente continha um erro no título. Segue a versão corrigida:

A atleta americana Brianna McNeal negou, por meio de sua assessoria, ter testado positivo em exame antidoping. A campeã olímpica dos 100 metros com barreiras na Olimpíada do Rio, em 2016, está suspensa desde 14 de janeiro, pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU, na sigla em inglês), após acusações de fraude no processo de testagem de doping.

A atleta, que atualmente é a sétima no ranking americano, foi acusada pela AIU de “adulterar o processo de gerenciamento de resultados”. Esta, no entanto, foi a única especificação fornecida pela entidade, sem oferecer mais detalhes sobre qual teria sido a conduta de americana.

De acordo com a agência de comunicação ICM Stellar Athletics, que a representa, a atleta de 29 anos “não testou positivo para nenhuma substância que seja banida no atletismo”. A agência afirmou, ainda, que Brianna solicitará uma audiência, na qual, “ela espera ser exonerada e continuar sua carreira”.

Esta não é a primeira polêmica em que Brianna se envolve em relação a doping. Em 2017, a barreirista perdeu o Mundial após outra suspensão, desta vez causada pela perda de três testes antidoping no período de um ano.

Veja também