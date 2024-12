Correção: Pulisic tem lesão na panturrilha confirmada e só volta a jogar pelo Milan em 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/12/2024 - 12:23 Para compartilhar:

A nota enviada anteriormente contém um erro no título. O jogador voltará a jogar em 2025, e não em 2026, como afirmado anteriormente. Segue a versão corrigida:

O Milan informou, nesta segunda-feira, que o meia Christian Pulisic vai ficar fora das partidas marcadas para o mês de dezembro. O jogador foi submetido a um exame de imagem nesta segunda-feira que constatou um rompimento do músculo da panturrilha direita.

A previsão é que o atleta só retorne em janeiro. Ele se machucou na partida em que o rubro-negro de Milão foi derrotado pela Atalanta por 2 a 1, na última sexta-feira, em confronto válido pelo Campeonato Italiano.

Destaque da equipe neste início de temporada, o jogador assinalou cinco gols e deu quatro assistências no Campeonato Italiano. Além disso, ele também deixou a sua marca de artilheiro na Liga das Nações, onde balançou a rede em três oportunidades.

O departamento médico do Milan já iniciou o tratamento intensivo para acelerar o retorno do atleta. A expectativa é que ele possa estar de volta no dia 3 de janeiro para as partidas da semifinal da Copa da Itália, contra a Juventus.

Além de desfalcar a equipe na rodada da Liga dos Campeões contra o Estrela Vermelha, é certo que o meia também vai ficar de fora dos confrontos contra o Genoa, o Verona e a Roma, em compromissos válidos pelo Campeonato italiano.

Após um início hesitante, o Milan tenta se recuperar no Campeonato Italiano. Com 22 pontos, a equipe ocupa apenas o sétimo lugar na classificação. A Atalanta lidera o torneio de forma isolada com 34. Na Liga dos Campeões, a situação não é diferente. Longe de brigar pelas primeiras posições, a equipe italiana soma 9 pontos em cinco rodadas e aparece na 16ª colocação.