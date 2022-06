CORREÇÃO-Produção da Tesla na China deve cair mais do que esperado por Musk, apontam memorandos

(Na reportagem de 9 de junho, corrige os parágrafos 6 e 7 para dizer que Musk referia-se à produção geral da Tesla e não à produção de Xangai)

XANGAI, China (Reuters) – A produção da Tesla em Xangai caminha para queda de mais de um terço neste trimestre em relação aos primeiros três meses do ano, uma vez que os lockdowns causaram interrupções mais profunda do que o presidente-executivo da empresa, Elon Musk, havia previsto.





A montadora norte-americana de veículos elétricos pretende fabricar mais de 71 mil unidades na planta em junho, de acordo com um memorando interno visto pela Reuters.

Com isso, a montadora somaria cerca de 115.300 unidades no segundo trimestre, já que foram produzidas 44.301 unidades em abril e maio, segundo dados da Associação Chinesa de Veículos de Passeio (CPCA, na sigla em inglês).

Nos primeiros três meses do ano, a Tesla Xangai fabricou 178.887 carros, segundo a CPCA.

A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário nesta quinta-feira.

Musk disse em uma conferência com analistas em abril que a produção geral de veículos da Tesla no segundo trimestre estaria “aproximadamente no mesmo nível” do primeiro trimestre. O bilionário disse também que a produção na fábrica de Xangai estava “voltando com força total”. Ele afirmou que a Tesla veria “produção recorde por semana” na unidade chinesa após algumas semanas de produção perdida.

“Também é possível que possamos tirar um coelho da cartola e ficar um pouco acima”, disse ele sobre a produção geral da Tesla no segundo trimestre.

Porém, Musk vem alertando mais recentemente sobre os riscos de uma recessão.

Ele disse a toda a empresa que este seria um trimestre bastante intenso, já que as restrições sanitárias ligadas à Covid-19 em Xangai trouxeram “um enorme desafio” e a fábrica estava apenas voltando à capacidade total de produção, informou o site de notícias Electrek nesta quinta-feira.

Para analistas, é improvável que a margem de lucro bruto da Tesla no primeiro trimestre de quase 33% seja sustentada no trimestre atual devido aos custos mais altos de matérias-prima e ao lockdown em Xangai.

As ações da Tesla perderam quase um terço do valor desde o início do ano.

A fabricante de carros elétricos originalmente pretendia aumentar a produção diária para 2.600 unidades em meados de maio, mas só conseguiu executar o plano no final do mês, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas porque o assunto não é público.

A Tesla pretende produzir 17.000 carros por semana a partir de 13 de junho, quando planeja encerrar o sistema de circuito fechado e permitir que os trabalhadores retomem o deslocamento entre suas casas e a fábrica, de acordo com um memorando interno visto pela Reuters.

(Por Zhang Yan e Brenda Goh)