Correção: Prejuízo líquido da Marisa é de R$ 77,2 milhões no 1º trimestre

A nota publicada anteriormente continha duas incorreções no título. O prejuízo líquido da Marisa no 1º trimestre foi de R$ 77,2 milhões e não de R$ 53,4 milhões, 44,5% maior e não menor do que o registrado. Segue a nota corrigida.

A Marisa Lojas encerrou o primeiro trimestre de 2022 com uma perda líquida de R$ 77,2 milhões, 44,5% maior do que no mesmo período de 2021. Segundo a companhia, o resultado foi reflexo da queda acentuada de fluxo em lojas no mês de janeiro e da baixa diluição de despesas ao longo do trimestre, o que impactou o resultado operacional do varejo.

Além disso, a companhia fez aumento de provisões para perdas do lado do Mbank, seu braço financeiro, A empresa relata ainda maior conservadorismo na operação para “o enfrentamento de um cenário macro mais desafiador”. Tudo isso teria contribuído para o resultado negativo.

O Ebitda ajustado total foi R$ 30,3 milhões, queda de 54,4% em relação ao relatado um ano antes. Para o Mbank, essa linha ficou em R$22 milhões, queda de 77,9% (ou 59,7% se o resultado for ajustado pela venda de carteiras de crédito feita no mesmo período do ano passado).

Já a receita líquida do varejo foi de R$ 434,8 milhões, alta de quase 50%. As vendas em mesmas lojas, por sua vez, cresceram 48%. “Apesar da queda mais acentuada de fluxo em janeiro – efeito combinado de Omicron e férias – tivemos uma recuperação expressiva de SSS (vendas em mesmas lojas) nos meses de fevereiro e março, com alta de 14% e 10% versus os mesmos meses de 2019, respectivamente”, diz a companhia.