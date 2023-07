Correção: Prejuízo líquido da EDP soma R$ 222,7 mi no 2º trimestre, ante lucro de R$ 381,1 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 10:41 Compartilhe

A nota publicada na noite desta quarta-feira, 26, continha uma incorreção no primeiro parágrafo. O lucro líquido acumulado no primeiro semestre do ano é de R$ 264 milhões e não de R$ 264, como havia sido informado. Segue abaixo a versão corrigida:

A EDP reportou prejuízo líquido de R$ 222,7 milhões no segundo trimestre de 2023, revertendo lucro de R$ 381,1 milhões no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano até junho, o lucro da empresa alcançou R$ 264 milhões, redução de 70,8% na mesma base de comparação.

Segundo a companhia, o resultado foi impactado pela reclassificação de todos os ativos e passivos de Pecém como ativo não circulante mantido para venda. Essa reclassificação teve um valor total de R$ 577,2 milhões.

A receita líquida do período somou R$ 3,562 bilhões, diminuição de 1,5% em comparação com o segundo trimestre de 2022. Já no semestre a receita somou R$ 7,307 bilhões, queda de 0,2%.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) alcançou R$1,03 bilhão, montante 8,4% menor do que o observado um ano antes. De janeiro a junho o Ebitda da EDP alcançou R$2,391 bilhões, diminuição de 2,2%.

No período, o endividamento bruto ficou em R$ 12,4 bilhões, desconsiderando as dívidas dos ativos não consolidados, que representam R$ 1,2 bilhão. O custo médio foi de 13,55% ao ano, alta de 0,71 ponto porcentual (p.p.) em comparação aos 12,84% registrados em igual intervalo de 2022.

A dívida líquida ao final do período ficou em R$ 10,147 bilhões, praticamente estável em comparação com o primeiro semestre do ano passado. A alavancagem medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda dos ativos consolidados foi de 1,9 vez.

