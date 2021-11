Correção: Poole e Curry lideram vitória dos Warriors sobre os Pelicans

A nota enviada anteriormente contém um erro no título. O nome do jogador é Jordan Poole, não Pool.

Depois de uma atuação abaixo da média na vitória sobre o Charlotte Hornets, Stephen Curry mostrou todo o seu talento na noite de sexta-feira. Ao lado do jovem Jordan Poole, ele comandou o Golden State Warriors em quadra e ajudou o time a vencer o New Orlean Pelicans por 126 a 85, no Chase Center.

Além de ter contribuído marcando 19 pontos, com cinco bolas de três convertidas, Curry se destacou em razão de dois tocos dados por ele em menos de dois minutos durante o terceiro quarto. Poole, por sua vez, foi quem mais pontuou no duelo, com 26 pontos, seis bolas de três convertidas e uma assistência. Agora, os Warriors estão na segunda colocação da Conferência Oeste, com sete vitórias e uma derrota.

Em outro jogo da sexta, o Milwaukee Bucks deu sequência ao seu momento de instabilidade e perdeu por 113 a 98 para o New York Knicks. Os atuais campeões venciam até a metade do segundo quarto, mas Derrick Rose e Julius Randle somaram 55 pontos para conseguir a virada para os Knicks, que somaram a sexta vitória e terminaram a noite na sexta posição da Conferência Leste, na qual os Bucks são os décimos, com quatro vitórias e cinco derrotas.

Randle foi o grande nome da virada, já que fez um duplo-duplo com 32 pontos e 12 rebotes, além de ter contribuído com quatro assistências. Derrick Rose teve 23 pontos, 8 rebotes e 3 assistências, enquanto RJ Barrett anotou 20 pontos, pegou sete rebotes e distribuiu três assistências. Do lado dos Bucks, a estrela Giannis Antetokounmpo não conseguiu evitar a derrota, mas se esforçou e foi bem, com 25 pontos, sete rebotes e quatro assistências.

Enquanto isso, na Little Caesars Arena, Kevin Durant marcou 29 pontos para ajudar o Brooklyn Nets a vencer o anfitrião Detroit Pistons por 96 a 60. Com isso, os Nets chegaram ao quatro triunfo consecutivo, o que os coloca em quarto lugar na Conferência Leste, com seis vitórias e duas derrotas. Os Pistons só venceram uma vez, portanto são os últimos.

Perto dos Nets, no bolo das primeiras posições da Leste, estão os Washington Wizards, que venceram o Memphis Grizzlies por 115 a 87. Com o resultado, o time fica em sexto lugar, com seis vitórias e três derrotas. O brasileiro Raulzinho fez uma boa partida, com 15 pontos marcados, cinco rebotes e três assistências.

Pistons 90 x 96 Nets

Magic 89 x 102 Spurs

Wizards 115 x 87 Grizzlies

Cavaliers 102 x 101 Raptors

Bucks 98 x 113 Knicks

Timberwolves 84 x 104 Clippers

Warriors 126 x 85 Pelicans

Trail Blazers 110 x 106 Pacers







Kings 140 x 110 HornetsD

