Correção: PIB da China avança 5,2% no acumulado de 2023

A matéria enviada anteriormente trazia data errada no primeiro parágrafo. O PIB da China Fo divulgado nesta quarta-feira, 17 – e não na quinta, 18, como constava. Havia também uma data errada no 3º parágrafo, já corrigida.

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,2% no ano passado, informou nesta quarta-feira, 17, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês). No quarto trimestre, a variação também foi de 5,2%, na comparação com igual período do ano passado.

O resultado trimestral coincidiu com as estimativas de analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam crescimento de 5,2%, e representa uma aceleração em relação ao terceiro trimestre de 2023, quando o PIB avançou 4,9%, na mesma base de comparação. Na comparação com o trimestre anterior, a alta foi de 1%.

O desempenho do PIB chinês em 2023 havia sido antecipado pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, na terça-feira, dia 16. O premiê destacou que o resultado superou a meta oficial de avanço do PIB para 2023, de cerca de 5%. *Com informações da Dow Jones Newswires.

