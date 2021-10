Correção: ouro fecha em alta, com dólar fraco e juros dos Treasuries pressionados

A nota publicada anteriormente continha incorreção no texto. Já que faltou incluir o valor do fechamento do ouro. Segue a versão correta do texto:

O contrato futuro de ouro mais ativo fechou em alta nesta sexta-feira, apoiado pelo enfraquecimento do dólar no mercado internacional. O contínuo avanço das expectativas de inflação nos Estados Unidos mantêm os rendimentos reais dos Treasuries em baixa, o que oferece suporte ao metal precioso.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega marcada para dezembro encerrou a sessão com ganho de 0,81%, a US$ 1.796,30 a onça-troy. Na comparação semanal, houve avanço de 2,16%.

Apesar do tom misto nesta sexta, os juros dos Treasuries estão em trajetória ascendente nos últimos dias, de acordo com o Commerzbank.

“Como as expectativas de inflação baseadas no mercado subiram para o máximo de nove anos ao mesmo tempo, os rendimentos reais caíram ligeiramente, o que presumivelmente deu suporte ao ouro”, explica.

Os títulos públicos e o metal precioso competem como reserva de segurança. Por isso, o recuo dos retornos tendem a favorecer o ouro, que não entrega juros como os bônus. O ativo também é beneficiado pela desvalorização do dólar, ao torná-lo mais barato e, dessa forma, mais atraente.

Saiba mais