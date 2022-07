CORREÇÃO (OFICIAL)-Parceria sino-brasileira TEVX Higer faz acordo com Ceará para fábrica de ônibus elétrico

(Empresa corrigiu moeda no 2º parágrafo para dólares, não reais)

SÃO PAULO (Reuters) – A TEVX Higer, uma parceria entre um grupo de empresários brasileiros e a chinesa Higer Bus, anunciou nesta quinta-feira acordo preliminar com governo do Ceará para a instalação de uma fábrica de montagem de ônibus elétricos em Pecém, que abriga um dos mais importantes polos portuários do país.

O projeto, alvo de um acordo de intenções assinado nesta quinta-feira, prevê início de produção em 2024 e envolve investimento de 20 milhões de dólares. A capacidade anual da fábrica será de 350 veículos que poderá ser dobrada em 2025, informou a companhia.

A fábrica inicialmente será em modelo “PKD”, em que a estrutura monobloco do veículo virá pronta da China, recebendo componentes como vidros, assentos e motor na unidade, informou a companhia.

A instalação será a primeira da marca chinesa na América Latina. Em um “segundo momento” a empresa pretende ampliar a gama de produtos no Brasil com a venda de vans elétricas.

Na véspera, a Mercedes-Benz estimou uma demanda de ônibus elétricos no Brasil da ordem de 3 mil veículos até 2024, a maior parte rodando em transporte urbano na cidade de São Paulo, cuja prefeitura pretende ter 2.600 veículos eletrificados em operação até lá.

A companhia alemã também informou que vai começar entre novembro e dezembro deste ano a montar seu primeiro ônibus elétrico movido a bateria no Brasil, o EO500U com capacidade para 84 passageiros.

No Brasil, a Higer já atua com dois modelos que são atualmente importados. O modelo urbano é o Azure A12 BR, com autonomia de cerca de 270 quilômetros, tempo de recarga de até 3 horas e capacidade para 70 passageiros. O modelo estava em teste na cidade de São Paulo. Já o rodoviário FE10BR, tem bateria de fosfato de ferro-lítio, com autonomia de 400 quilômetros, tempo de recarga de 2,5 horas e capacidade para 41 passageiros.