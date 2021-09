Correção: Neymar se entusiasma com trio do PSG e Messi diz: ‘Nos conhecendo mais’

Na nota anterior a frase do título estava relacionada a Neymar e foi Messi quem disse

Com a importante vitória do Paris Saint-Germain sobre o Manchester City, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o trio formado por Messi, Neymar e Mbappé deu uma prova de que pode construir um entrosamento não apenas dentro de campo, mas também fora das quatro linhas.

Logo após a partida, Neymar publicou uma foto em sua rede social ao lado do francês e do argentino ainda no vestiário. Na imagem, o brasileiro não escreveu nenhum texto na legenda e se limitou a colocar apenas emojis. Minutos depois, Mbappé publicou a mesma foto nos stories.

O resultado e o bom desempenho dos atacantes podem esfriar o princípio de crise que rondava o clube parisiense. Além das primeiras atuações não estarem à altura das expectativas, na partida do final de semana, contra o Montpellier, a emissora Canal+ flagrou Mbappé supostamente reclamando que Neymar não passava a bola para ele.

Contra os Citizens, os três foram titulares na partida, permaneceram em campo durante todo o jogo e tiveram participação direta nos dois gols sobre os ingleses. No primeiro, Mbappé cruzou rasteiro, Neymar errou o chute, mas desviou a bola para o arremate de Gueye. No segundo, Messi tabelou com o francês pela esquerda e, da entrada da área, finalizou com categoria no alto para fazer um belo gol.

Na véspera da partida, o treinador do City, Pep Guardiola, já tinha demonstrado a sua preocupação com os três jogadores: “Não sei como lidar com tanta qualidade e não sei como vamos pará-los. Eles são bons demais. O talento deles para controlar a bola. É muito difícil enfrentá-los”, comentou.

Foi o primeiro gol de Messi com a camisa do time parisiense e o primeiro com assinatura direta de dois dos três atacantes do trio MNM. “Estamos jogando mais, nos conhecendo mais. Vamos crescer. Temos que crescer também no nível do jogo. Jogamos bem, temos que tentar manter esse jogo, que é o que vai dar resultado no final”, disse Messi, ao Canal+ depois da partida.

Feliz com a vitória, o treinador Mauricio Pochettino foi na mesma linha do conterrâneo: “Esta é a primeira vez que ele (Messi) muda de time. Ele sente coisas diferentes, novas emoções”, disse. O técnico ainda comentou que foi efusivo na comemoração do argentino. “São muitos anos assistindo ao Messi marcar gols do lado oposto, mas o primeiro a favor. Eu tive que comemorar”, celebrou.

O Paris Saint-Germain ocupa a liderança do Grupo A, com quatro pontos, ao lado do Club Brugge, que venceu o RB Leipzig de virada e tem apenas um gol a menos de saldo em relação aos franceses. Com três pontos e uma vitória, o Manchester City figura na terceira colocação, e o RB Leipzig, com duas derrotas, é o lanterna da chave. Os clubes voltam a campo pela terceira rodada da Liga dos Campeões no dia 19 de outubro.

