Correção: Netflix tem lucro líquido de 938 milhões no 4º trimestre

A nota publicada anteriormente continha algumas incorreções. A receita da Netflix no quarto trimestre de 2023 foi de US$ 8,833 bilhões, não de US$ 9,24 bilhões, como constava. Além disso, o lucro liquido de US$ 55 milhões foi apurado no quarto trimestre de 2022, não de 2023. Segue versão corrigida:

A Netflix registrou lucro líquido de US$ 938 milhões no quarto trimestre de 2023. O valor equivale a US$ 2,11 diluído por ação – levemente abaixo do que o consenso de analistas ouvidos pela FactSet, que previam EPS diluído de US$ 2,22.

A empresa de streaming informou, ao divulgar seu balanço corporativo, que encerrou o trimestre com 260,28 milhões de assinantes, uma alta de 12,8% (13,12 milhões) comparado ao mesmo período de 2022.

A Netflix teve alta de 12,5% em sua receita comparado ao mesmo período do ano anterior, somando US$ 8,833 bilhões. Os números correspondem a um avanço, em relação às cifras de um ano atrás. No quarto trimestre de 2022, a Netflix teve US$ 55 milhões de lucro líquido, EPS diluído de US$ 0,12 e receita de US$ 7,852 bilhões.

Após a divulgação do balanço, a ação da Netflix subia 7,58% em Nova York, por volta das 18h30 (de Brasília).

