Correção: Negociação com Mercosul está em fase final, diz ministra dos Emirados Árabes

No terceiro parágrafo da nota publicada anteriormente, havia uma pequena incorreção no número de acordos comerciais assinados pelos Emirados Árabes. Foram 27 assinaturas de Acordos de Parceria Econômica Abrangente (CEPA), em vez de “mais de 27”. Segue texto corrigido:

Os Emirados Árabes estão nas negociações finais para a assinatura de um acordo com o Mercosul, relatou nesta segunda-feira, 28, Reem Al-Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados Árabes.

“Estamos na fase final da negociação com o Mercosul. Estamos interessados em fechar esses negócios logo e acredito que ainda este ano”, disse a ministra, em entrevista a jornalistas, no Rio de Janeiro, onde os chanceleres dos países do BRICs reúnem-se nesta semana.

Os Emirados Árabes assinaram 27 Acordos de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) pelo mundo e discutem agora outras oportunidades que podem ser abertas, no Brasil, no Mercosul e na América Latina, contou Saeed Al Hajeri, ministro assistente para Relações Econômicas e Comerciais dos Emirados Árabes.

“E por um lado o Brasil pode ser esse caminho, essa porta de entrada para a América Latina”, disse Al Hajeri.

O ministro mencionou que os Emirados Árabes já possuem grandes investimentos e acordos estabelecidos no campo de energias renováveis, mas que há interesse em outras áreas, como infraestrutura, segurança alimentar e logística.

“Em 2023, o comércio bilateral não petrolífero entre os Emirados Árabes Unidos e o Brasil ultrapassou US$ 4 bilhões, o que demonstra a profundidade e a resiliência de nossos laços econômicos. Acreditamos que este é apenas o começo. Nosso objetivo é expandir significativamente os volumes de comércio, os fluxos de investimento e a colaboração intersetorial nos próximos anos. Continuam existindo oportunidades significativas para empresas brasileiras nos Emirados Árabes Unidos, bem como oportunidades de investimento em diversos setores para os Emirados Árabes Unidos no Brasil. Os Emirados Árabes Unidos veem o Brasil como um parceiro estratégico em setores críticos, incluindo energia, infraestrutura, agricultura e defesa”, declarou Al Hajeri.

As autoridades lembraram que o Brasil conta com empresas e investimentos já bem estabelecidos de empresas e fundos dos Emirados Árabes, mas trabalham para aumentar essa presença e ligação com o país.

“A distância não é uma barreira, já temos quase 20 voos por semana, e temos mais por fazer nessa área”, disse a ministra, sobre articulações para aumentar o número de voos semanais, que incluem tanto a expansão da atual atuação da companhia aérea Emirates quanto retomar a operação da Etihad Airways no Brasil.

“Temos orgulho da crescente presença dos Emirados Árabes Unidos no Brasil e também das empresas brasileiras que estão se estabelecendo nos Emirados Árabes Unidos e em toda a nossa região. Também mantemos fortes laços econômicos com os membros do Mercosul e vemos um potencial acordo comercial como uma oportunidade importante para fortalecer ainda mais os laços interpessoais com a região”, acrescentou Al Hajeri.