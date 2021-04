CORREÇÃO-Multiplan tem queda no lucro do 1º tri com recuo em receita

(Corrige no último parágrafo vendas mesmas lojas de queda de 28,6% para recuo 26,8%)

SÃO PAULO (Reuters) – A operadora de shoppings centers Multiplan teve lucro líquido de 46,3 milhões de reais de janeiro ao fim de março, um recuo de quase 74% sobre o mesmo período do ano passado, impactada por medidas de isolamento social que atingiram a receita.

O faturamento líquido do grupo recuou 18,4% no período, para 266 milhões de reais, afetado por quedas de cerca de 20% nas receitas com aluguel e de serviços, além de retrocesso de 45,6% nas receitas com estacionamento.

A empresa afirmou que manteve “caso a caso” condições facilitadas de operação para os lojistas criadas em 2020, algo que incluiu redução de aluguel, condomínio e outras taxas.

Segundo a companhia, os shoppings operaram 63% do horário regular no primeiro trimestre e as vendas dos lojistas foram 72,3% equivalentes às vendas do primeiro trimestre de 2020, somando 2,3 bilhões de reais.

“Nenhum shopping operou em seu horário regular, fevereiro deste ano teve um sábado a menos e feriados adicionais foram decretados em algumas cidades do Brasil o que impactou negativamente os números de vendas ao longo do trimestre”, afirmou a companhia no balanço. O indicador de vendas mesmas lojas caiu 26,8% sobre o mesmo período do ano passado.

