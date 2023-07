Correção: Microsoft e Meta anuncia parceria para distribuir novo software de IA para uso comercial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 17:23 Compartilhe

Att., senhores assinantes. Na nota publicada anteriormente, há um erro no primeiro parágrafo. A Meta é controladora do Facebook, e não do Google. Segue versão corrigida:

A Microsoft anunciou uma parceria com a Meta para lançar uma nova versão do modelo de linguagem de inteligência artificial da controladora do Facebook, que disponibilizará o software para empresas pela primeira vez.

O modelo da IA da Meta, apelidado de Llama 2, será gratuito e estará disponível para desenvolvedores de software na plataforma de computação em nuvem Azure, da Microsoft, disseram as empresas em um comunicado que nomeou a Microsoft como parceira preferencial da Meta.

A Microsoft também anunciou planos de cobrar das empresas US$ 30 por mês por pessoa pelo acesso a um assistente com inteligência artificial para seu popular software de trabalho Microsoft 365, que inclui Word e Excel, um teste inicial de valor para novas ferramentas de inteligência artificial. A taxa é mais do que o dobro do que a Microsoft atualmente cobra pela versão mais barata do software.

O lançamento do Llama 2 deve intensificar a competição por modelos privados e comerciais, como o sistema GPT-4 desenvolvido pela OpenAI, que lançou o popular chatbot ChatGPT.

Ao disponibilizar o Llama 2 para os clientes do Azure, a Microsoft está demonstrando vontade de ir além do fabricante do ChatGPT, OpenAI, como sua plataforma de IA preferida. Apesar do fato de a Microsoft ter gastado bilhões com o OpenAI, outros provedores de computação em nuvem, como Amazon e Google, estão se promovendo cada vez mais como plataformas neutras, onde os desenvolvedores podem escolher entre uma variedade de modelos de IA generativa de diferentes empresas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias