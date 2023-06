Correção: Luisa Stefani volta a jogar na grama após dois anos com nova parceira e boa vitória

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 18:20 Compartilhe

A nota enviada anteriormente não informava o torneio disputado por Luisa Stefani e estava com o nome de Caroline Garcia com a grafia errada. Segue versão corrigida:

Luisa Stefani voltou às quadras de grama da melhor forma possível. Dois anos após Wimbledon 2021, a sua última competição no piso no circuito, a brasileira estreou a dupla com a francesa Caroline Garcia da melhor maneira no Torneio de Berlim. Em sets diretos, superaram a chinesa Zhaoxuan Yang e a russa Ekaterina Alexandrova por 7/5 e 6/2.

“Ótima estreia e ótima vitória, jogamos super bem. No começo senti diferença na devolução, as meninas sacavam bem, pontos são curtos na grama, bola vem rápida, até pegar o timing, ajustar, nos adaptar”, avaliou Stefani.

“Garcia sacou muito bem, eu também. Primeiro set foi uma quebra só, mas no resto foi super positivo do começo ao fim e bom para entrosar no meu primeiro jogo na grama em muito tempo”, completou. Sem descanso, brasileira e francesa voltam à quadra nesta quinta-feira para encarar a belarussa Yana Sizikova e a belga Kimberley Zimmermann pelas quartas de final.

Já nas duplas masculinas em Halle, também na Alemanha, Marcelo Demoliner também celebrou um triunfo nesta quarta. Ao lado do alemão Andreas Mies, vitória por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5 sobre os cabeças de chave 4, os locais Kevin Krawietz e Tim Puetz.

TSITSIPAS DECEPCIONA EM SIMPLES

O principal torneio de grama no masculino da semana teve sua primeira grande zebra nesta quarta-feira. Em Halle, na Alemanha, o grego Stefanos Tsitsipas, segundo cabeça de chave, caiu diante do chileno Nicolas Jarry, que vem crescendo no circuito, ao levar 7/6 (9/7) e 7/5. Os demais favoritos avançaram. O russo Daniil Medvedev fez 6/3, 6/7 (5/7) e 6/3 no sérvio Laslo Djere e o alemão Alexander Zverev passou pelo canadense Denis Shapovalov com 6/2 e 6/4. Roberto Bautista-Agut e Jan-Lenard Struff também avançaram.

Já em Londres, a surpresa ficou por conta da eliminação de Frances Tiafoe. O americano foi campeão em Stuttgart no domingo e nesta quarta acabou derrotado pelo compatriota Sebastian Korda por 7/6 (7/2) e 6/3. Lorenzo Musetti, Holger Rune e Cameron Norrie se classificaram. L

