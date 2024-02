Correção: Latam Pass estende parceria com Abastece-aí

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/02/2024 - 19:01 Para compartilhar:

A nota enviada anteriormente continha uma incorreção no título e no primeiro parágrafo. A parceria da Latam é com o Abastece-aí, plataforma de fidelidade da rede de Postos Ipiranga, não diretamente com a rede de postos Ipiranga. Segue a nova versão corrigida:

A partir desta segunda-feira, 19, os clientes do Latam Pass poderão usar pontos acumulados no programa de fidelidade para abastecer nos postos da rede Ipiranga. Segundo a CEO do Latam Pass, Cristian Ortiz, o lançamento é “um novo capítulo” na parceria já consolidada com o Abastece-aí, plataforma de fidelidade dos Postos Ipiranga e responsável por administrar o programa de fidelidade Km de Vantagens, com quase 37 milhões de usuários.

Os cupons de abastecimento de combustível podem ser resgatados por meio de pontos no Shopping Latam Pass. Eles podem se usados em toda a rede Ipiranga habilitada para pagamentos via aplicativo Abastece-aí. Os cupons dão direito a abastecimentos de combustível de R$ 20 a R$ 200.

