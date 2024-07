Correção: Japão: dados do BoJ sugerem agressiva intervenção a favor do iene no mercado cambial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2024 - 7:52 Para compartilhar:

A nota enviada anteriormente contém uma incorreção no terceiro parágrafo. O ministro de Finanças do Japão é Shunichi Suzuki, e não Masato Kanda, como foi publicado. Segue versão corrigida abaixo.

O Japão provavelmente interveio de forma agressiva a favor do iene no mercado cambial nesta quinta-feira, 11, segundo cálculo baseado em dados do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) e corretores independentes.

Em projeção diária divulgada nesta sexta-feira, 12, o BoJ disse que os depósitos de bancos comerciais no banco central japonês provavelmente terão queda de 3,17 trilhões de ienes, o equivalente a quase US$ 20 bilhões, na próxima terça-feira (16) devido a fatores fiscais. O número se compara a um aumento de 200 bilhões a 500 bilhões ienes estimado por corretores em previsões anteriores.

A diferença de mais de 3 trilhões de ienes entre a estimativa do BoJ e a de corretores fornece um indício do tamanho de uma suposta intervenção cambial que teria ocorrido na quinta-feira (11). O ministro de Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, não quis comentar o assunto.

Na manhã de quinta, o iene se fortaleceu de maneira incomumente acentuada ante o dólar após o relatório de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que veio abaixo do esperado, gerando especulação sobre possível intervenção cambial por parte do governo do Japão

Nas últimas semanas, o iene tem operado perto dos menores níveis em 38 anos em relação ao dólar. Às 7h10 (de Brasília), o dólar era negociado a 159,17 ienes, ante 158,83 ienes no fim da tarde de ontem. Fonte: Dow Jones Newswires.