CORREÇÃO-IPO do Traders Club pode movimentar até R$844 milhões

SÃO PAULO (Reuters) – A plataforma social para investidores Traders Club precificará sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 26 de julho, em operação que pode movimentar até 843,75 milhões de reais, de acordo com prospecto preliminar da operação enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no final da terça-feira.

A oferta contempla a distribuição primária de até 75 milhões de ações, incluindo os lotes adicional e suplementar, com o preço estimado entre 9 e 11,25 reais cada, o que pode avaliar a plataforma em 2,98 bilhões de reais.

O Traders Club estima que 28,2% das ações ordinárias de emissão da companhia estarão em circulação após a realização do IPO, que tem BTG Pactual e Banco Modal como coordenadores.

De acordo com uma fonte com conhecimento do assunto, em sondagem preliminar antes da publicação do prospecto mais recente (processo que é conhecido como ‘pilot fishing’), o book estava subscrito em 1,5 vez.

Fundado em 2016, o TC, como também é conhecido, oferece serviços como notícias, pesquisa e chats sobre investimentos. Tem uma base de 450 mil usuários no seu aplicativo.

Em 2020, a plataforma teve receita líquida de 40 milhões de reais, com Ebitda de 18,8 milhões e lucro líquido 13 milhões. Nos primeiros três meses de 2021, a receita somou 21 milhões de reais, com Ebitda de 663 mil e prejuízo de 26 mil reais.

A base de usuários atingiu 75 mil usuários pagantes em 30 de abril.

O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para 28 de julho, sob o código “TRAD3”.

