Correção: Fundadora da Tok&Stok volta à presidência da empresa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 19:47 Compartilhe

Att. Srs. Assinantes:

Ghislaine Dubrule, fundadora e sócia da Tok&Stok, retornou à presidência da empresa depois de ter deixado o cargo há seis anos e não quatro meses, como informou a nota transmitida anteriormente. Veja a nota corrigida:

Ghislaine Dubrule, fundadora e sócia da Tok&Stok, voltou a assumir a presidência da operação, seis anos após ter deixado o cargo em 2017. Dubrule reassume o negócio com o objetivo de retomar o modelo de gestão original da companhia, um projeto que está sendo chamado “back to basics”. Ela e seu marido, Régis Dubrule, idealizaram a marca em 1978, com o propósito de oferecer móveis e acessórios com design e pronta entrega.

Afetada pela pandemia e problemas em sua gestão, a Tok&Stok vinha renegociando desde o início do ano um passivo de cerca de R$ 400 milhões com bancos. Em junho, a companhia assinou um acordo envolvendo um aporte de R$ 100 milhões de seus acionistas – o fundo norte-americano Carlyle e a família fundadora. Paralelamente, a Tok&Stok iniciou um reestruturação operacional, que levou ao fechamento de lojas e a redefinição de sua estratégia de negócio.

Ao deixar o cargo de CEO em abril, Dubrule foi substituída por Roberto Szachnowicz, que permanecerá como membro do conselho de administração.

“A Tok&Stok foi uma empresa lucrativa desde seu primeiro mês de vida, em 1978, e sabemos o que precisamos fazer para torná-la uma empresa forte novamente. Temos a convicção de que com a retomada ao básico da operação, focada em produto, design e nos clientes, a marca vai continuar sua trajetória como líder do setor de casa e decoração no Brasil”, comenta Ghislaine Dubrule.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias