Correção: Funcionários da Avianca anunciam nova greve para a sexta-feira, dia 24

A nota enviada anteriormente contém uma incorreção. A paralisação dos funcionários da Avianca atingirá os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A informação de que atingiria também o aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, estava errada. Segue o texto corrigido.

Os funcionários da Avianca decidiram retomar greve, por tempo indeterminado, após assembleia nesta quinta-feira, em São Paulo. A paralisação começa a partir desta sexta-feira, 24, e atinge os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

O Sindicato Nacional dos Aeronautas afirma que cerca de 40% dos voos serão suspensos, cumprindo a determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de operar no mínimo 60% das rotas.

De acordo com nota divulgada pelo sindicato, os tripulantes estão há dois meses sem receber salários e vale alimentação, além de estarem com os depósitos do FGTS suspensos.

Na semana passada, a Avianca anunciou a demissão de 900 funcionários. A estimativa é que hoje a empresa conte com cerca 700 comissários e pilotos.

Em nota divulgada na paralisação do dia 17, a Avianca informou que “entende e respeita a manifestação de parte de seus colaboradores” e que “não está medindo esforços para cumprir as etapas de seu Plano de Recuperação Judicial e garantir suas obrigações com seus funcionários”.