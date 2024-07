Correção: Fluxo cambial total no ano é positivo em US$ 11,630 bilhões, informa BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 17:46 Para compartilhar:

A nota publicada anteriormente continha um erro no fluxo cambial da semana. O fluxo cambial de 24 a 28 de junho foi positivo em US$ 1,157 bilhão, e não US$ 3,739 bilhões, como constava. Segue o texto abaixo corrigido:

O fluxo cambial do Brasil é positivo em US$ 11,630 bilhões este ano, até o fechamento de junho, segundo dados preliminares do Banco Central. Em 2023, houve entrada líquida de US$ 11,491 bilhões.

O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 30,907 bilhões, com aportes de US$ 292,983 bilhões e retirada de US$ 323,890 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior é positivo em US$ 42,537 bilhões em 2024, com importações de US$ 115,940 bilhões e exportações de US$ 158,476 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 17,524 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 37,471 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 103,482 bilhões em outras entradas.

Mensal

O fluxo cambial brasileiro foi positivo/negativo em US$ 5,795 bilhões em junho. As estatísticas finais serão divulgadas até a terceira semana do próximo mês. Em maio, o fluxo foi negativo em US$ 713 milhões.

O canal financeiro contabilizou saída de US$ 3,019 bilhões, resultado de US$ 52,810 bilhões em compras e US$ 55,829 bilhões em vendas. O segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo preliminar do comércio exterior é positivo em US$ 8,813 bilhões, com US$ 18,584 bilhões em importações e US$ 27,397 bilhões em exportações. Nas exportações, estão incluídos US$ 3,207 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 7,274 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 16,917 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 1,157 bilhão na semana passada, segundo dados preliminares divulgados pelo BC.

O canal financeiro teve saída líquida de US$ 2,582 bilhões entre os dias 24 e 28 de junho, com compras no valor de US$ 14,747 bilhões e vendas de US$ 17,329 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 3,739 bilhões, com US$ 5,631 bilhões em importações e US$ 9,10 bilhões em exportações. Nas exportações, estão incluídos US$ 715 milhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 3,049 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 5,336 bilhões em outras entradas.