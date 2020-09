Correção: Fitch reduz projeção de preço do Brent em 2022 a US$ 50 por barril

A nota publicada anteriormente continha uma incorreção no título. A Fitch revisou a projeção para o preço do Brent em 2022, e não em 2020, como constou. O texto estava correto. Segue a nota com o título certo.

A Fitch reduziu sua projeção para o preço do petróleo tipo Brent em 2022, a US$ 50,00 por barril, para refletir capacidade de produção não utilizada e o longo período de estoques elevados causado pela pandemia do novo coronavírus, entre outros fatores.

A revisão ocorre apesar do desempenho melhor do que o esperado do petróleo neste ano após a Opep+ reduzir sua oferta de forma decisiva, do alívio de medidas de restrição motivadas pela covid-19 e do ritmo de recuperação da economia global, ressalta a agência de classificação de risco em nota.

