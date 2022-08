CORREÇÃO-Fabricante de veículos elétricos Faraday Future levantará até US$600 mi

reuters 15/08/2022 - 14:21 Compartilhe

(Corrige no primeiro parágrafo para dólares, não reais)

BENGALURU, Índia (Reuters) – (Corrige no primeiro parágrafo para dólares, em vez de reais)

A startup de veículos elétricos Faraday Future disse nesta segunda-feira que receberá um financiamento de até 600 milhões de dólares, pois pretende entregar seu modelo de luxo FF 91 ainda este ano.

A empresa receberá 52 milhões de dólares iniciais de fundos comprometidos como parte de uma nova linha de financiamento.

Startups de veículos elétricos que prometeram revolucionar a indústria automotiva estão lutando para garantir mais dinheiro e cortar custos devido ao aumento dos preços das commodities.

A fábrica da empresa na Califórnia estava em fase de conclusão e testando o veículo elétrico FF 91, disse o presidente-executivo da empresa, Carsten Breitfeld.

A fabricante de veículos elétricos disse que está em discussões ativas com investidores globalmente para “financiamento adicional significativo de curto prazo”, já que pretende iniciar as entregas no terceiro ou quarto trimestre.

A empresa sinalizou em julho a necessidade de mais dinheiro para lançar seu modelo FF 91, após Breitfeld disse à Reuters um mês antes que seria capaz de lançar o carro sem a necessidade de financiamento adicional.

A Faraday Future é uma das muitas startups veículos elétricos que se listaram na bolsa por meio de fusões com empresas de aquisições, um mercado que desacelerou este ano devido ao escrutínio regulatório e ao baixo desempenho das ações das empresas listadas por essa via.

(Por Akash Sriram)