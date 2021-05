Correção: EUA retiram Xiaomi de lista negra e ação da empresa salta em Hong Kong

A matéria enviada anteriormente estava com o título truncado. Segue a nova versão, com o título correto.

O Departamento de Defesa dos EUA decidiu retirar a Xiaomi de uma lista negra que impedia investimentos do país na gigante de tecnologia chinesa, após uma corte federal conceder meses atrás liminar que suspendeu a proibição temporariamente, em resposta a um processo judicial iniciado pela empresa. Advogados de ambos os lados avaliaram que a remoção da Xiaomi da lista negra é apropriada, após a vitória judicial da empresa, em março. A Xiaomi entrou com ação judicial em janeiro, negando o argumento dos EUA de que a empresa teria laços com militares na China. Na Bolsa de Hong Kong, a ação da Xiaomi fechou em alta de 6,1% nesta quarta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.

