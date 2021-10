CORREÇÃO-Descobertas de receptores de temperatura e toque ganham Nobel de Medicina

(Corrige nome da premiação para Nobel de Fisiologia ou Medicina no primeiro parágrafo)

ESTOCOLMO (Reuters) – Os cientistas David Julius e Ardem Patapoutian venceram o Prêmio Nobel de Fisologia ou Medicina de 2021 por suas descobertas sobre receptores de temperatura e toque, anunciou a entidade que concede a premiação nesta segunda-feira.

As descobertas revolucionárias de ambos “nos permitiram entender como o calor, o frio e a força mecânica podem iniciar os impulsos nervosos que nos permitem perceber e nos adaptarmos ao mundo ao nosso redor”.

“Esse conhecimento está sendo usado para desenvolver tratamentos para uma ampla gama de doenças, incluindo dor crônica.”

O prêmio mais que centenário é concedido pela Assembleia do Nobel do Instituto Karolinska, da Suécia, e a premiação é de 10 milhões de coroas suecas (1,15 milhão de dólares).

Os prêmios, para conquistas nas áreas de ciências, literatura e paz, foram criados e financiados pelo inventor da dinamite e empresário Alfred Nobel. Eles são entregues desde 1901, com o prêmio para Economia entregue pela primeira vez em 1969.

O Prêmio Nobel de Medicina tradicionalmente é ofuscado pelas premiações para literatura e paz e pelos muitas vezes mais conhecidos laureados dessas duas áreas. Mas a medicina ficou sob os holofotes com a pandemia de Covid-19 e muitos sugeriam que os criadores de vacinas contra o coronavírus poderiam ser premiados neste ano ou nos próximos.

A pandemia continua a afetar as cerimônias do Nobel, geralmente realizadas com grande pompa e glamour. O banquete em Estocolmo foi adiado pelo segundo ano seguido em meio a preocupações com o vírus e com viagens internacionais.

No ano passado, o Nobel de Medicina foi para os norte-americanos Harvey Alter e Charles Rice e para o britânico Michael Houhton pela identificação do vírus da Hepatite C, que causa cirrose e câncer de fígado.

(Reportagem de Johan Ahlander, Niklas Pollard em Estocolmo, Ludwig Burger em Frankfurt; reportagem adicional de Terje Solsvik em Oslo e Simon Johnson, Supantha Mukherjee e Anna Ringstrom em Estocolmo)

Veja também