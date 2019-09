Correção: Com 3 de Cajá, Juventude goleia Imperatriz por 4 a 0 e volta à Série B

A nota enviada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. O jogo foi nesta segunda-feira, não no sábado. Segue a versão corrigida:

Depois de jogos de muito equilíbrio na decisão dos outros três acessos da Série C, o Juventude foi exceção e voltou para a Série B ao golear o Imperatriz por 4 a 0, na noite desta segunda-feira, em jogo válido pela rodada de volta das quartas de final. O grande destaque da partida, disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, foi o meia Renato Cajá, autor de três gols. O outro foi de Carlos Henrique.

O jogo de ida deste mata-mata terminou empatado sem gols. Desta forma, os dois times entraram em campo precisando de uma vitória simples para avançar às semifinais. Com a conquista, o Juventude encerra a passagem de uma temporada pela terceira divisão e volta à Série B após ter sido rebaixado no ano passado.

O Imperatriz, por sua vez, lamenta a chance desperdiçada de jogar a segunda divisão pela segunda vez na história. A primeira e única foi há 32 anos, em 1987.

O time de Caxias do Sul é o único entre os times que subiram da Série C à segunda divisão nacional que não é do Nordeste. Os outros acessos, decididos durante o final de semana, foram conquistados por Confiança-SE, Sampaio Corrêa-MA e Náutico-PE.

As semifinais já estão definidas. Um duelo será entre Confiança e Sampaio Corrêa e o outro entre Náutico e Juventude. A CBF ainda vai divulgar as datas dos confrontos. Donos de campanhas melhores que os adversários na somatória das fases, a equipe maranhense e o time pernambucano terão o direito de decidir em casa no duelo de volta.