Correção: ‘Código laranja’ suspende atividades dos clubes esportivos em Curitiba

A prefeitura de Curitiba divulgou, neste sábado, um decreto definindo a situação da cidade em “código laranja”, que determina a suspensão de diversas atividades, inclusive a dos clubes esportivos. Com isso, os treinamentos dos times de futebol estão suspensos na capital paranaense.

Apenas o Athletico treina em Curitiba, enquanto o Coritiba trabalha no centro de treinamento em Colombo e o Paraná Clube, em Quatro Barras. “De acordo com nosso decreto, todos clubes sociais e esportivos estão suspensos em Curitiba”, ,disse a secretária municipal de Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, em entrevista coletiva.

O Athletico vai acatar a decisão da prefeitura. Já Coritiba e Paraná vão esperar a orientação das prefeituras onde estão localizadas seus centros de treinamento.

Com 1.777 casos confirmados e 78 mortes neste sábado, segundo a prefeitura, a bandeira sinalizadora da situação da capital paranaense passou de amarelo, que é o nível 1, para laranja, nível 2, de alerta médio, conforme estabelecido no Protocolo de Responsabilidade Social e Sanitária do município.

