Correção: CEO da Renner diz que companhia tem 370 colaboradores afetados e 20 lojas fechadas

A nota publicada às 19h59 continha uma incorreção no terceiro parágrafo. As 20 lojas fechadas representam 3% do total de lojas e não do faturamento da Lojas Renner. Segue nota corrigida.

O CEO da Renner, Fabio Faccio, afirmou que a companhia tem hoje 370 colaboradores afetados pelas enchentes no Estado do Rio Grande do Sul e 20 lojas fechadas, sendo 10 da marca Renner. A companhia também é dona das bandeiras Camicado, YouCom e Ashua.

“Nós, da Renner, somos uma empresa do Rio Grande do Sul, com sede aqui. Sempre atuamos em situações de impacto e dessa vez não é diferente, até por ser a nossa casa”, disse Faccio ao Broadcast.

Ele afirma que o impacto do fechamento das lojas nos resultados futuros da empresa, ainda não é possível de ser medido. Elas representam 3% do total de lojas companhia. A situação já melhorou, com estabelecimentos que já foram reabertos. Na segunda-feira, as lojas fechadas representavam 4% do total de estabelecimentos da rede.

“O momento é triste e desafiador para todo o povo gaúcho. A tragédia no RS é grave e afeta direitos essenciais”, disse Faccio. Para ele, nem o poder público, nem a sociedade civil conseguem, sozinhos, enfrentar o desastre.

Faccio explica que a companhia tem ajudado em diferentes frentes. Para os funcionários atingidos, a empresa já disponibilizou adiantamento de décimo terceiro e férias, bem como a possibilidade de receber a doação de um “auxílio emergencial” financeiro.

Além disso, a companhia alugou barcos para atuar no resgate de pessoas atingidas. Ao todo, foram 800 resgates até o momento, muitos deles para salvar os próprios funcionários.

Além de doações financeiras, a empresa já entregou 80 mil peças de vestuário à defesa civil e tem mais 300 mil prontas para doação, a espera de orientações dos órgãos que coordenam o auxílio às vítimas.