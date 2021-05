Correção: BP investe R$ 18 mi em clínica da mulher e mais leitos

A nota enviada anteriormente continha incorreção no sobrenome da entrevistada. É Maria Alice Rocha, e não Maria Alice Cunha. O nome da empresa no título “Beneficência Portuguesa” também foi trocado para “BP”, a pedido da empresa, que mudou a marca. Segue a nota com o texto e o título corrigidos:

A Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP) duplicou o número de leitos dedicados aos transplantes de medula óssea, passando de 17 para 34. O hospital também inaugurou a Clínica Medicina da Mulher, voltada exclusivamente para o público feminino.

Foram investidos cerca de R$ 6 milhões na expansão dos leitos e outros R$ 12 milhões na nova clínica. Segundo Maria Alice Rocha, diretora-executiva da BP, a ampliação dos atendimentos tanto no ramo de alta complexidade quanto no ambulatório para mulheres representa parte da estratégia do hospital de diversificar serviços.

“A transformação no setor passa pela integração de todos os elos da cadeia. Nós temos historicamente marcos importantes em tratamentos de média e alta complexidade e essa expansão é importante para nosso contexto”, afirmou ela ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo a executiva, a BP segue passos semelhantes aos de outras empresas do setor na oferta de uma plataforma maior de serviços, o que envolve também ampliação do atendimento digital. “Estamos falando em representar um hub de saúde, seja no atendimento nas nossas instalações, no atendimento presencial, seja no atendimento remoto, de maneira que consigamos atender nas diferentes especialidades, em diferentes casas, e ter abrangência para toda a família”, diz.

Desde 2016, a BP já realizou mais de 500 transplantes de medula óssea. No ano passado, mesmo com a pandemia da covid-19, foram realizados 126 procedimentos desse tipo, fazendo com que o hospital esteja entre os cinco principais centros transplantadores de medula óssea do País e o principal da capital paulista.

A nova clínica para mulheres conta com seis consultórios convencionais, cinco consultórios com sala de exames integrada e um consultório exclusivo para anamnese (entrevista realizada por um profissional de saúde como ponto inicial no diagnóstico).

A estrutura está integrada aos demais serviços da BP, incluindo a realização de exames e procedimentos diagnósticos nas unidades da BP Medicina Diagnóstica e o suporte dos serviços hospitalares do BP Mirante, hospital premium da instituição.

Veja também