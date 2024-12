Correção: Bolsas da Europa sobem com aposta de que BCE seguirá cortando juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2024 - 7:17 Para compartilhar:

A nota enviada anteriormente continha uma incorreção no título. A expectativa é de que o BCE corte, não suba os juros. Segue versão corrigida:

As bolsas da Europa operam em alta e caminham para encerrar a semana com um tom positivo, enquanto investidores consolidam a aposta de que o Banco Central Europeu (BCE) pretende continuar o relaxamento monetário no ano que vem, um dia após corte de 25 pontos-base nos juros.

Em Frankfurt, o DAX volta a renovar recorde histórico, em 20.521,78 pontos no pico do dia. Entre os destaques, a ação da Volkswagen subia 1,93%, BMW ganhava 1,48% e Mercedes Benz avançava 1,14%. Deutsche Bank tinha valorização de 0,76%.

À rádio BFM, o dirigente do BCE François Villeroy de Galhau disse que mais cortes de juros são esperados para o próximo ano, em meio ao arrefecimento da inflação. Também membro do banco central, José Luis Escrivá teria ditado que seria “lógico” esperar mais relaxamento monetário, de acordo com relatos de operadores.

Na frente política, investidores seguem no aguardo da escolha do novo primeiro-ministro da França pelo presidente do país, Emmanuel Macron, em meio ao impasse sobre o orçamento que derrubou o premiê anterior, Michel Barnier. A expectativa é de que Macron anuncie o novo nome ainda hoje, segundo a imprensa local.

Mais cedo, o Reino Unido informou inesperada contração tanto na produção industrial quanto no Produto Interno Bruto (PIB) em outubro. Os indicadores impuseram pressão sobre a libra, que recua a US$ 1,2632. Daqui a pouco, às 7h, será a vez da produção industrial da zona do euro.

Tudo somado, no horário citado acima, a Bolsa de Londres subia 0,14%, Paris ganhava 0,17%, Milão avançava 0,25% e Lisboa tinha elevação de 0,23%. No câmbio, o euro caía a US$ 1,0467.