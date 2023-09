Correção: Bia Haddad sobe no ranking e aparece em 18º lugar na lista da WTA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2023 - 10:08 Compartilhe

A nota enviada anteriormente contém um erro na lista ao fim do texto. A número três do mundo é a americana Coco Gauff. Segue a versão corrigida:

Beatriz Haddad Maia subiu duas posições no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira, e recuperou terreno no Top 20. A tenista número 1 do Brasil agora figura no 18º lugar, de olho no Top 15. Na lista anterior, ela aparecia no 20º posto e, nesta semana, terá a chance de galgar novas posições.

Bia vai jogar o WTA 1000 de Guadalajara, no México. Como a competição distribui 1000 pontos à campeã, a brasileira poderá somar boa pontuação se avançar no torneio, como fez em San Diego, nos Estados Unidos, na semana passada, quando alcançou as quartas de final.

A tenista do Brasil vai estrear em Guadalajara na noite desta segunda-feira, por volta de 21 horas (de Brasília), contra a americana Danielle Collins, atual 34ª colocada. Collins já foi número 7 do mundo e vice-campeã do Aberto da Austrália no ano passado.

O Top 10 do ranking feminino contou com duas mudanças. A americana Jessica Pegula ganhou um posto e aparece agora no quarto lugar, atrás da líder Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff.

A outra alteração foi protagonizada pela checa Barbora Krejcikova, algoz de Bia e campeã em San Diego. A tenista da República Checa conquistou três posições e entrou no Top 10. Ela já foi a número dois do mundo, no início do ano passado.

MASCULINO

A lista da ATP praticamente não sofreu alterações nesta segunda. Isso porque o circuito masculino contou somente com as disputas da Copa Davis, tanto na elite quanto nas divisões inferiores. Assim, não houve mudanças no Top 10, liderado pelo sérvio Novak Djokovic. O brasileiro mais bem ranqueado é Thiago Wild, atual 76º do mundo.

Confira a lista das 10 melhores do ranking feminino:

1ª – Aryna Sabalenka (BLR), 9.266 pontos

2ª – Iga Swiatek (POL), 8.195

3ª – Coco Gauff (EUA), 6.165

4ª – Jessica Pegula (EUA), 5.755

5ª – Elena Rybakina (CAS), 5.665

6ª – Marketa Vondrousova (RCH), 3.830

7ª – Ons Jabeur (TUN), 3.771

8ª – Karolina Muchova (RCH), 3.765





9ª – Maria Sakkari (GRE), 3.560

10ª – Barbora Krejcikova (RCH), 3.220

Confira os 10 primeiros colocados do ranking da ATP:

1º – Novak Djokovic (SER), 11.795 pontos

2º – Carlos Alcaraz (ESP), 8.535

3º – Daniil Medvedev (RUS), 7.280

4º – Holger Rune (DIN), 4.710

5º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.615

6º – Andrey Rublev (RUS), 4.515

7º – Jannik Sinner (ITA), 4.465

8º – Taylor Fritz (EUA), 3.955

9º – Casper Ruud (NOR), 3.560





10º – Alexander Zverev (ALE), 3.030

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias