Correção: balança comercial da China tem superávit de US$ 62,93 bilhões em maio

A nota enviada neste domingo (7) continha incorreção no título, no qual faltou informar a palavra “bilhões”. Já o segundo parágrafo informava que as exportações tinham ficado abaixo da previsão, mas, na verdade, ficaram acima. Segue a versão corrigida:

A China registrou superávit comercial de US$ 62,93 bilhões em maio, leitura superior aos US$ 45,34 bilhões de abril, informou a Administração Geral das Alfândegas neste domingo. A previsão de economistas consultados pelo Wall Street Journal era de superávit de US$ 43,7 bilhões.

Já as exportações da China caíram 3,3% em maio, na comparação com o mesmo período de 2019. O dado de exportações também surpreendeu analistas, ao vir acima da previsão de queda de 6,5%. Em abril, a queda foi de 3,5%, também na comparação anual.

As importações chinesas, por sua vez, caíram 16,7% em maio. Nesse caso, a projeção era de queda menor, de 8,1%. Em abril, a queda foi de 14,2%, no mesmo intervalo. *Com informações da Dow Jones Newswires.

