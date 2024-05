Correção: Arboleda está fora da lista dos convocados do Equador para a disputa da Copa América

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/05/2024 - 19:09 Para compartilhar:

A nota enviada anteriormente dizia que o zagueiro Félix Torres, atualmente no Corinthians, era do Santos Laguna, e que Enner Valencia, do Internacional, defendia o Fenerbahçe. Segue versão corrigida:

O zagueiro Arboleda, do São Paulo, está fora da lista dos convocados da seleção do Equador para a disputa da Copa América. O técnico Félix Sánchez Bas revelou a lista dos 26 jogadores que estarão na competição nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

Para o setor defensivo, o treinador espanhol preferiu chamar Piero Hincapié (Bayer Leverkusen-ALE), William Pacho (Royal Antwerp-BEL), Félix Torres (Corinthians-BRA), Joel Ordóñez (Bruges-BEL), Andrés Micolta (Pachuca-MEX) Jackson Porozo (Kasimpasa-TUR), Layan Loor (Universidad Católica- EQU), José Hurtado (Red Bull Bragantino-BRA) e Ángelo Preciado (Sparta Praga-CHE).

Sánchez Bas apostou mais uma vez no jovem meio-campista de 17 anos, Kendry Paéz, apontado como uma joia do futebol equatoriano. Moisés Caicedo e Piero Hincapié também estão entre os convocados. Pervis Estupiñán, atacante do Brighton, é um dos ausentes por causa de uma lesão.

O Equador está no Grupo B da Copa América com México, Venezuela e Jamaica. A primeira partida será contra a seleção venezuelana, dia 22 de junho.

Confira os demais atletas convocados:

Goleiros – Hernán Galíndez (Aucas), Alexander Domínguez (Liga de Quito), Moisés Ramírez (Independiente del Valle).

Defensores – Piero Hincapié (Bayer Leverkusen-ALE), William Pacho (Royal Antwerp-BEL), Félix Torres (Corinthians-BRA), Joel Ordóñez (Bruges-BEL), Andrés Micolta (Pachuca-MEX) Jackson Porozo (Kasimpasa-TUR), Layan Loor (Universidad Católica- EQU), José Hurtado (Red Bull Bragantino-BRA) e Ángelo Preciado (Sparta Praga-CHE).

Meio-campistas – Carlos Gruezo (San José-EUA), Moisés Caicedo (Brighton-ING), Alan Franco (Talleres-Argentina), José Cifuentes (Rangers-ESC), João Ortiz (Independiente del Valle), Kendry Páez (Independiente del Valle), Jeremy Sarmiento (Ipswich-ING), John Yeboah (Raków Czestochowa-POL) Ángel Mena (León-MEX), Alan Minda (Bruges-BEL) e Janner Corozo (Barcelona de Guayaquil).

Atacantes – Enner Valencia (Internacional-BRA), Kevin Rodríguez (Royale Union-BEL) e Jordy Caicedo (Atlas-MEX).