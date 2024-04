Correção: Anitta faz participação surpresa em show no Coachella; veja

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/04/2024 - 14:18 Para compartilhar:

Na matéria publicado anteriormente não continha o link da apresentação dacantora Anitta, no Coachella.

Anitta fez uma aparição especial no Coachella neste final de semana. De surpresa, a cantora participou do show do cantor Peso Pluma, na madrugada de sábado, 20.

Aplaudidos pelo público, os artistas cantaram Bellakeo, parceria que chegou ao sétimo lugar na lista global da Billboard em janeiro. “A rainha do Brasil”, disse Pluma ao agradecer a cantora.

Anitta já se apresentou no Coachella como atração oficial do lineup em 2022. Além dela, Seu Jorge, Emicida, Céu, Pabllo Vittar e Ludmilla estão na lista de brasileiros que já passaram pelos palcos do festival.

Para assistir ao trecho do vídeo com a participação de Anitta no Coachella clique aqui .