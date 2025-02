Correção: Abel assume culpa por momento do Palmeiras e critíca decisões mal tomadas

A nota enviada anteriormente continha um erro de digitação no título. Segue a versão corrigida:

Há muito tempo que o Palmeiras não começa uma temporada com um desempenho tão abaixo. São somente 13 pontos em 24 disputados, desempenho de somente 54,1% e equipe fora da zona de classificação às quartas de final do Paulistão. O técnico Abel Ferreira assumiu a culpa pelo momento delicado, mas criticou as “decisões mal tomadas” no empate por 1 a 1 com o Água Santa em Brasília, definindo o resultado como justo.

Apesar do mea-culpa pela falta de rendimento alto do Palmeiras, Abel Ferreira não mudará suas convicções neste início de temporada e seguirá rodando o elenco para não fazer julgamentos e avaliações equivocadas dos jogadores. Todos estão em “avaliação” antes da definição de quais reforços são necessários.

“Com jogos de três em três dias vou fazer aquilo que eu acho melhor para o Palmeiras, a equipe do Palmeiras e os jogadores do Palmeiras. A nossa pré-temporada tem sido irregular e sim quer dizer que as opções do treinador também têm sido irregulares”, admitiu o técnico.

“Hoje jogam uns, amanhã outros, depois jogam uns outra vez e depois juntam o que estão na melhor forma, depois volta a trocar e é isso que vou fazer enquanto achar que é o melhor para os jogadores, correndo todos os riscos que vamos ter de correr”, explicou o motivo de tanta trocas. “A temporada é muito longa. Temos de trabalhar muito para conseguir esse mérito de título, já ganhamos três, mas parece que começa tudo novo outra vez e não sabemos o que fazer.”

Com 13 pontos, o Palmeiras aparece somente em terceiro na chave, atrás de Ponte Preta e do líder São Bernardo. Sob o risco de não avançar, o técnico prega calma. “É

verdade que estamos fora da zona de classificação. Queremos lutar pelo Paulista outra vez. Eu entendo que todos têm olhos virados para o Palmeiras, mas como eu te disse, sabemos como estamos. É agora que temos que ver os jogadores que estão prontos”, afirmou, reclamando da apresentação no Mané Garrincha.

“Não fizemos de tudo um bom jogo, mas vamos continuar a afinar a nossa equipe e sei o que estou fazendo. Claro que quando troca muito a equipe de um jogo para outro, cinco ou seis jogadores, afeta nossa dinâmica, mas tenho de dar oportunidade a todos para percebermos o que estamos fazendo”, frisou.

“A decisão é dar oportunidade a todos os jogadores, para todos demonstrarem, terem tempo e nós internamente percebermos quais necessidades que nós temos. É isso e já disse várias vezes. Não é porque empatamos hoje, porque acho que merecemos o empate, não mais. Fizemos os primeiros 25, 30 minutos com qualidade no último terço, depois tivemos decisões mal tomadas em combinações, finalizações, cruzamentos e mesmo na segunda parte na forma que tomamos o gol. É uma decisão mal tomada.”H