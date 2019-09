Corrêas ganhará nova creche municipal

Petrópolis – Além de receber uma unidade habitacional, Corrêas poderá ter em breve também uma nova creche municipal. Isso porque a empresa responsável pelo empreendimento imobiliário na região se prontificou a construir o espaço educacional através da Lei de Uso e Ocupação do Solo. A contrapartida faz parte das exigências para licenciar o projeto.

“Esse projeto, ajudando a cidade, é melhor ainda. O município tem uma demanda grande por creche, então receber um equipamento assim é um presente para o município, um legado que ficará para a população”, disse o prefeito Bernardo Rossi após o encontro realizado na última semana.

A expectativa da prefeitura é ampliar em dois mil o número de vagas nos centros de educação infantil até o fim de 2020. Recentemente, duas novas salas foram criadas no Centro Educacional Infantil Zilda Arns, e há ainda a expectativa da ampliação das unidades do Bingen e Jardim Salvador.

Além da creche, a empresa sinalizou com a possibilidade de doar mais um espaço para outro equipamento público, a ser determinado pela prefeitura. O projeto vem sendo analisado pela área técnica da Secretaria de Obras, que já fez exigências de adequação ao que determina outros parâmetros da Lupos e também ao Código de Obras do município. Só depois disso é que o licenciamento poderá ser finalizado e as obras iniciadas.