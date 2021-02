Correão: Multiplan: Lucro ajustado atinge R$ 159,599 milhões no 4º trimestre

ATT. Srs. Assinantes:

A nota enviada às 19h04 tinha um erro no último parágrafo. A receita líquida da Multiplan em 2020 foi de R$ 1,906 bilhão, e não como estava escrito. Segue a versão corrigida:

A Multiplan, sócia de 19 shopping centers no País, como o Morumbi (São Paulo) e o Barra Shopping (Rio), obteve lucro líquido ajustado de R$ 159,599 milhões no quarto trimestre de 2020, queda de 3% em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com balanço publicado nesta quinta-feira, 11.

A queda no lucro está relacionada às restrições nos horários de funcionamento de shoppings devido à pandemia, o que afetou o faturamento. No entanto, o resultado foi amenizado no trimestre pelo benefício fiscal oriundo do pagamento de Juros sobre Capital Próprio, além da diminuição de um terço nas despesas financeiras devido às recentes renegociações de dívidas, pré-pagamentos e redução da taxa básica de juros.

No acumulado do ano inteiro, o lucro líquido ajustado totalizou R$ 970,778 milhões, o que representa um salto de 80,9% em relação ao ano anterior. Mesmo em um ano de crise, o lucro da companhia subiu, impulsionado pela venda do prédio corporativo Diamond Tower, em São Paulo, por R$ 810 milhões, o que ocorreu no terceiro trimestre.

O lucro da Multiplan no critério ajustado não considera a remuneração baseada em ações para executivos do grupo, que gerou uma despesa de R$ 12,738 milhões no quarto trimestre, recuo de 42,7% na comparação anual.

Embutindo esse efeito, a Multiplan teve lucro líquido de R$ 146,861 milhões no quarto trimestre, uma alta de 3,2%, ajudado justamente pela despesa com esse plano de remuneração, já que as ações foram depreciadas na Bolsa ao longo do ano de pandemia.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 161,516 milhões no trimestre, retração de 41,2%. A margem Ebitda foi a 53,6%, recuo de 21,2 pontos porcentuais. No acumulado do ano, o Ebitda ajustado totalizou R$ 1,383 bilhão, crescimento de 38,7%.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) ajustado foi de R$ 209,291 milhões no trimestre, perda de 17,3%. A margem FFO chegou a 69,4%, leve alta de 0,5 ponto porcentual. No acumulado do ano, o FFO ajustado totalizou R$ 1,053 bilhão, aumento de 37%.

A receita líquida no trimestre alcançou R$ 301,609 milhões, baixa de 17,9%, e no ano foi a R$ 1,906 bilhão, alta de 43,5%.

