Corrêa do Lago: ‘A agricultura é um tema que o Brasil quer acentuar muito durante a COP30’

O presidente da COP 30, o embaixador André Corrêa do Lago, afirmou que o Brasil pretende dar protagonismo ao setor agrícola durante a conferência climática que será realizada em Belém (PA), em novembro deste ano, mostrando seu papel para ajudar no combate às mudanças climáticas. “A agricultura é um tema que o Brasil quer acentuar muito durante a COP30”, declarou em vídeo exibido durante o evento Rumo à COP 30: O Agronegócio e as Mudanças Climáticas, promovido pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) nesta quarta-feira, em São Paulo.

Segundo Corrêa do Lago, a COP será uma oportunidade para o País mostrar como a produção agropecuária nacional pode ser parte da solução frente à crise climática. Ele destacou que, apesar de a agricultura ser tradicionalmente tratada apenas como vítima das mudanças no clima, há espaço para um novo olhar. “A agricultura tem de aparecer como um dos principais elementos, não apenas no que diz respeito às consequências das mudanças climáticas, mas também ao que ela pode trazer de positivo”, disse.

O presidente da COP30 defendeu que o setor tem potencial de contribuir com soluções como, por exemplo, por meio da captura de carbono. Ele ressaltou que a conferência em Belém será uma vitrine para o papel do país na segurança alimentar e na transição para uma economia de baixo carbono. “O Brasil é um grande exemplo para o mundo. E é isso que nós temos que mostrar”, disse.

Papel estratégico

Indicado pelo governo brasileiro para ser o “climate high-level champion” (campeão climático de alto nível) da COP30, o empresário Dan Ioschpe defendeu que o agronegócio tem papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico do País e deve ser parte central da agenda climática. “É difícil para a gente ter uma estratégia de desenvolvimento socioeconômico no ambiente de sustentabilidade e de boas práticas que não contemple fortemente o agronegócio”, afirmou.

Durante o evento Rumo à COP 30: O Agronegócio e as Mudanças Climáticas, promovido pela Abag, Ioschpe também pontuou que a atuação do Brasil frente à emergência climática precisa combinar ações de mitigação com adaptação e resiliência. Para ele, isso não será possível sem alterar o atual modelo de desenvolvimento.

“Vai ser muito difícil evitar grandes danos se nós também não alterarmos o nosso padrão de desenvolvimento socioeconômico. A saída da renda média baixa para uma renda média mais elevada, com boa distribuição, talvez tenha impacto maior na adaptação e resiliência do que todas as ações que a gente possa tomar”, defendeu.

Na visão de Ioschipe, o agronegócio já apresenta avanços importantes que podem ser compartilhados com o mundo. Ele citou exemplos como os biocombustíveis, práticas inovadoras na pecuária e o papel central da preservação das florestas. “A agricultura produtiva que o Brasil pode oferecer ao mundo talvez não tenha paralelo. E os biocombustíveis, por exemplo, têm uma função muito importante nas soluções globais de energia”, afirmou.

O dirigente destacou, ainda, o potencial transformador dos mecanismos de crédito de carbono, mas advertiu que sua eficácia depende da universalização. “Quanto mais universalizado for, maior o impacto ele terá. É um mecanismo de ajuste entre aqueles que têm condição de contribuir mais e os que têm menos”, explicou.

Ioschipe fez ainda um apelo à ciência e à ambição coletiva para que o País aproveite o protagonismo na presidência da COP e avance com soluções concretas. “O Brasil demanda uma estratégia de desenvolvimento socioeconômico que passe pela sustentabilidade. E aqui nós podemos expandir as cadeias de valor com base nesse modelo”, afirmou.