Correa acusa direita de complô na morte de candidato no Equador

QUITO, 17 AGO (ANSA) – O ex-presidente do Equador Rafael Correa, que ocupou o cargo entre 2007 e 2017, disse nesta quinta-feira (17) que o assassinato do candidato à Presidência Fernando Villavicencio, morto a tiros no último dia 9 de agosto após um comício em Quito, foi um “complô” da direita.

De acordo com o ex-mandatário, o crime foi uma conspiração para atacar a candidata de seu partido Revolução Cidadã, Luisa González.

“É evidente que é um complô, que a polícia está envolvida. E quem ganha com esta conspiração? A direita política equatoriana, que precisava de tal catástrofe política para nos culpar e impedir que vencêssemos no primeiro turno”, afirmou Correa.

O ex-presidente do Equador, que tinha Villavicencio como um ferrenho opositor, denunciando vários casos de corrupção em seu governo – está convencido de que o assassinato “mudou toda a realidade eleitoral” e “chutou o tabuleiro eleitoral”.

“Só uma hecatombe política poderia ter impedido nossa vitória no primeiro turno e essa catástrofe foi o brutal assassinato de nosso ferrenho adversário, Fernando Villavicencio. Ele estava em quarto ou quinto lugar [nas pesquisas]. Portanto, lhes servia mais morto do que vivo”, acrescentou.

De acordo com Correa, sempre foi dito que “Villavicencio era um informante da CIA e quando um informante se destaca demais, quando suas ambições transbordam e ele quer ser presidente, também vira um estorvo para a CIA”.

O ex-presidente reforçou ainda que o candidato presidencial foi “levado para uma armadilha mortal para ser crivado de balas e entregue aos assassinos”.

Em um vídeo que foi amplamente divulgado pelo mundo, é possível ver Villavicencio levando três disparos logo após entrar em um carro, mesmo estando sob escolta policial. O governo equatoriano declarou estado de exceção no país, com a mobilização das Forças Armadas para garantir a segurança no território nacional.

Para Correa, o caso beneficiará o economista Jan Topic e prejudicará González. “Criaram toda uma narrativa de que havíamos ameaçado Villavicencio e que somos os culpados pelo assassinato. E isso, claro, atingiu muito a nossa candidatura e mexeu com o tabuleiro eleitoral”, ressaltou.

Correa é um foragido da justiça equatoriana que, em 2021, o condenou a oito anos de prisão pelo casa de subornos entre 2012 e 2016. Além disso, ele perdeu seus direitos políticos por 25 anos. (ANSA).

