Corpus Christi: qual é o melhor horário para pegar a estrada em SP?

Último feriadão de quatro dias de 2024, o Corpus Christi deve levar 6 milhões de veículos às principais rodovias do Estado de São Paulo. Nesta quarta-feira, 29, o trânsito já fica intenso e, para escapar de possíveis congestionamentos, o motorista não deve pegar estrada entre 16 e 20 horas. Na quinta, é melhor evitar a saída para a viagem entre às 8 e 14 horas, outro horário de pico.

Com o clima frio, devido à ação de uma massa de ar polar, muitos turistas devem procurar cidades da Serra da Mantiqueira, como Campos de Jordão. O feriado de Corpus Christi marca o início da temporada de inverno na principal estância climática paulista.

A Polícia Rodoviária montou uma operação especial na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal acesso, para coibir ultrapassagens, já que a estrada é sinuosa.

Apesar da queda na temperatura, cerca de 300 mil veículos descerão a serra em direção às praias da Baixada Santista. No Sistema Anchieta-Imigrantes, é esperado maior movimento entre as 9 e 14 horas de quinta-feira, quando será implantada a Operação Descida, com 7 faixas em direção ao litoral e 3 no sentido da capital.

Na Rodovia dos Tamoios, que deve receber 124 mil veículos em direção ao litoral norte, os túneis da Serra Nova e do Contorno Norte deixarão de ser fechados para manutenção e podem ser usados pelos motoristas. A rodovia recebe parte dos 645 mil veículos que vão usar o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto.

Quem for para Ilhabela na quinta já poderá experimentar o novo sistema de transporte aquaviário que começa a operar neste feriado. O Aquabus vai atender passageiros e turistas nos píeres do Perequê, Engenho D’Água e Vila (Centro Histórico).

Cada embarcação comporta 60 passageiros e para embarque o turista paga R$ 5. Já o usuário do transporte coletivo municipal pode embarcar com o bilhete-único com tarifa de R$ 2,10.

Tapetes coloridos

Para o interior, o fluxo maior será no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, com previsão de 900 mil veículos em circulação. Quem for trafegar pela Anhanguera deve ter cautela: em trechos de Cajamar, Campinas e Sumaré estão sendo realizadas obras de recuperação de pavimento, de quinta a domingo, no período noturno, das 22 horas às 5 da manhã, Segundo a concessionária, os locais estão sinalizados.

No Sistema Castello-Raposo, a previsão é de 667 mil veículos. O feriado de Corpus Christi leva muitos paulistanos à cidade de Santana de Parnaíba para apreciar uma tradição centenária. As ruas do centro histórico são cobertas por tapetes coloridos, confeccionados à mão com borra de café, casca de ovo, palha de arroz colorida e outros materiais. Este ano serão 60 quadros artísticos cobrindo 880 metros.

Entre as rodovias federais, a Fernão Dias terá o maior volume de tráfego, com 1,3 milhão de veículos transitando entre São Paulo e Belo Horizonte. A Dutra, que liga São Paulo ao Rio, espera cerca de 1 milhão de carros; outros 866 mil devem circular pela Rodovia Régis Bittencourt, principal ligação entre a capital paulista e Curitiba.