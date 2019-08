Corpos são encontrados em comunidade de Niterói

Rio – Três corpos foram encontrados neste sábado na comunidade Morro do Palácio, no bairro Ingá, em Niterói. De acordo com a Polícia Civil, foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias das mortes de Marcos Vinícius Cordeiro, 35 anos, Plínio Fábio Peixoto de Oliveira, 18 anos e outro homem, ainda não identificado.

Segundo a PM, militares do 12ºBPM (Niterói) foram acionados por moradores por conta de corpos no interior da comunidade. Chegando ao local, três homens foram encontrados sem vida. A perícia foi acionada e a ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNG).

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. A polícia está em busca de testemunhas e imagens que possam ajudar na investigação.