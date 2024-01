Corpos de família que estava desaparecida são encontrados no interior de SP com marcas de tiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/01/2024 - 21:12 Para compartilhar:

A Polícia Civil de Votuporanga, distante cerca de 527 km da capital, investiga a morte de três pessoas da mesma família que estavam desaparecidas desde o dia 28, quando viajavam de Olímpia para São José do Rio Preto, região noroeste do Estado.

De acordo com a Secretária da Segurança Pública, o carro com o homem, de 35 anos, a mulher, de 32, e a filha do casal, de 15, foi encontrado na tarde de segunda-feira, 1º, em uma estrada de terra da rodovia Adriano Pedro Assi, na zona rural de Votuporanga.

Ainda de acordo com a pasta, o corpo do homem estava a 15 metros do veículo e apresentava perfurações de arma de fogo. Os corpos da mulher e da adolescente estavam dentro do carro e também tinham marcas de tiro.

A perícia esteve no local e identificou diversas munições intactas e cartuchos deflagrados nas imediações. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio.

