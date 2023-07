Corpos carbonizados são achados na Sicília em meio a incêndios

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 14:01 Compartilhe

PALERMO, 25 JUL (ANSA) – As autoridades italianas encontraram na tarde desta terça-feira (25) dois corpos carbonizados em uma pequena casa na cidade de Cinisi, na região da Sicília, palco de diversos incêndios por conta do calor tórrido.

Até o momento, as vítimas não foram identificadas, mas teriam aproximadamente entre 75 e 77 anos de idade. Acredita-se que a casa em condições muito precárias, localizada na via Fondo Orsa, próximo do aeroporto local, foi atingida pela chamas que afetam a região há horas.

Mais cedo, a Defesa Civil informou também que cerca de 2 mil hóspedes de três hotéis em Vieste foram evacuados devido ao incêndio de grandes proporções que eclodiu em Baia di San Felice Vieste.

Os turistas tiveram que deixar o Residence Gattarella, o Hotel Portonovo e o Hotel Gargano para se dirigirem a um ginásio no centro de Vieste, onde a prefeitura local estruturou para o grupo pernoitar “caso não possam regressar aos complexos”, informou o prefeito Giuseppe Nobiletti.

A situação é complexa na região porque as chamas estão sendo alimentadas pelo vento forte. Os carabineiros florestais, os bombeiros e a Defesa Civil trabalham para tentar conter o fogo.

Já em Altofonte, uma cidade a 12 quilômetros de Palermo, cerca de mil pessoas foram evacuadas de suas residências por causa dos incêndios. As famílias foram acolhidas em uma área da piazzale Francia.

No entanto, a Defesa Civil explicou que as chamas que afetam toda a área montanhosa periférica de Palermo estão sendo controladas. Helicópteros e aeronaves canadairs do Departamento Nacional estão extinguindo o fogo mais intenso, apesar do vento e da turbulência.

As áreas mais afetadas de Palermo são Altofonte, área de Baita, Ciaculli, Mondello, Tommaso Natale, Capo Gallo, Pizzo Sella, depois Borgetto, Terrasini, Poggio Ridente, Capaci, área de Le Roy Merlin e Isola delle Femmine. (ANSA).

