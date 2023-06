Corpo que seria de ítalo-albanesa é achado em parede após 9 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/06/2023 - 16:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 10 JUN (ANSA) – A polícia espanhola encontrou o corpo que possivelmente pode ser de uma jovem albanesa com cidadania italiana que estava desaparecida desde 2014 dentro de uma parede em um apartamento em Torremolinos, no litoral do país.

Sibora Gagani, que tinha 22 anos, desapareceu após terminar seu relacionamento com o italiano Marco Gaio Romeo, de 45 anos, com quem morava na residência.

Os restos mortais foram localizados no último dia 6 de junho dentro de uma caixa de madeira, entre duas paredes do apartamento, após as autoridades espanholas utilizarem um sistema de raio-X.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento exato em que os agentes quebram a estrutura com marretas para encontrar o baú. Segundo a polícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) para a identificação.

A cidadã italiana tinha um relacionamento com Gaio Romeo desde 2011 e desapareceu em 2014. Desde então, a família da jovem, que mora na Itália, procurava por ela.

No mês passado, o ex-namorado foi detido por assassinar sua atual companheira com 14 facadas na mesma cidade. Depois de ser capturado pela polícia, o italiano reconheceu o rosto de Sibora em um cartaz com pessoas desaparecidas na delegacia e confessou o crime. Além disso, ele teria dito que usou ácido para dissolver o corpo (ANSA).

