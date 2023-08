Corpo é encontrado em barril na praia de Malibu nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2023 - 21:29 Compartilhe

Um corpo foi encontrado dentro de um barril nesta segunda-feira (31) na praia de Malibu, uma região elegante da Califórnia frequentada por ricos e famosos, informou a polícia.

As autoridades assinalaram que o corpo de um homem foi descoberto dentro de um barril de 55 galões (208 litros) por trabalhadores em uma praia suntuosa.

Detetives de homicídios do escritório do xerife do condado de Los Angeles trabalham no caso, segundo o departamento. Até o momento, não foram reveladas a identidade ou a causa de morte do homem.

A emissora de televisão ABC7 disse que o barril foi visto flutuando na água na praia de Malibu Lagoon State por trabalhadores sanitários na noite de domingo.

De acordo com o canal, os trabalhadores decidiram esperar até a manhã desta segunda para investigar do que se tratava.

Fotos feitas pela AFP mostravam o barril fechado, de pé, em águas rasas sobre um banco de areia, a poucos metros do cais de Malibu.

A região, emoldurada por uma costa idílica e a menos de uma hora de Los Angeles, é lar de várias celebridades, como o vocalista do Coldplay, Chris Martin.

A atriz Courteney Cox, da série “Friends”, também tem uma luxuosa mansão no local, a mesma propriedade onde o príncipe Harry afirma ter ingerido cogumelos alucinógenos, conforme ele mesmo revelou em sua biografia.

Julia Roberts, Cindy Crawford, Leonardo DiCaprio e Paris Hilton também compraram propriedades neste refúgio idílico no passado.

No ano passado, um caso similar foi registrado em Nevada, quando as águas do reservatório do lago Mead recuaram, revelando um barril com restos humanos. Segundo especialistas, esse achado poderia estar vinculado às atividades da máfia em Las Vegas décadas atrás.

